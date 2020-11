Spanien unterliegt Schweiz - Ramos-Rekord mit zwei Elfer-Pannen - Portugal und Ronaldo patzen

Rabenschwarzer Abend für Sergio Ramos bei der gerade so vermiedenen Blamage von Spaniens Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League: ( Die Spiele zum Nachlesen im TICKER )

Die Iberer schafften in der Schweiz nur mit Mühe ein spätes 1:1 0:1 (0:1). Ihr Kapitän legte dabei auch einen seiner schwächsten Karriere-Auftritte in den vergangenen Jahren hin. ( Ergebnisse und Spielplan der Nations League )

Doch der Routinier von Real Madrid verschoss in der Partie gleich zwei Strafstöße leichtfertig: Zunächst patzte Ramos beim Hand-Elfmeter gegen Yann Sommer, nachdem er sich erst spät gegen eine Panenka-Ausführung entschied und den sonst in Diensten von Borussia Mönchengladbach stehenden Schlussmann erfolgreich ins linke untere Eck hechten ließ (57.).

Sergio Ramos ist in seiner Karriere schon 26 Mal vom Platz gestellt worden. In der All-Time-Top10 ist er damit aber "nur" Dritter. SPORT1 zeigt die Top 10 der Rotsünder. © Getty Images

Ramos verschießt zwei Elfmeter bei Spanien

Zuvor hatte Ramos wettbewerbsübergreifend 25 Elfmeter in Folge verwandelt - den letzten vergab er am 9. Mai 2018, als er die Latte traf.

Der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw, die im Duell mit der Ukraine einen 3:1-Sieg feierte , reicht bei Ex-Weltmeister Spanien am Dienstag zum Vorrundenabschluss damit schon ein Remis zur Teilnahme an der "Final Four"-Endrunde im Oktober 2021.

Im Juni ging Sergio Ramos als Spaniens Nationalspieler mit den meisten Siegen (124) in die Geschichte ein. Nun stellte der Kapitän der Furia Roja den nächsten Rekord auf. Beim Spiel gegen Norwegen bestritt er sein 168. Länderspiel und zog damit an der Torwartlegende Iker Casillas vorbei © Getty Images

Durch seinen Rekord reiht sich Ramos in eine illustre Runde ein. SPORT1 zeigt die Spieler mit den meisten Länderspielen ©

LOTHAR MATTHÄUS – 150 LÄNDERSPIELE: Der Weltfußballer (1991) ist der Rekordnationalspieler Deutschlands. 1980 wurde er mit dem DFB-Team Europameister, 1990 führte er die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän zum Triumph bei der Weltmeisterschaft in Italien. Für einen Platz in der Top10 reicht es für Matthäus aber nicht ©

CRISTIANO RONALDO – 161 LÄNDERSPIELE: Unter den aktiven Nationalspielern ist der fünffache Weltfußballer der Akteur mit den zweitmeisten Länderspielen. Unglaubliche 94 Treffer erzielte der Superstar für Portugal, 2016 krönte er seine Karriere in der Nationalmannschaft mit dem Titel bei der Europameisterschaft. Auch er verpasst allerdings (noch) die Top 10 © Getty Images

PLATZ 10 – ADNAN AL-TALYANI – 164 LÄNDERSPIELE: Der Mittelstürmer sorgte vor allem in Asien bei so manchem Verteidiger für schlaflose Nächte. Für die Vereinigten Arabischen Emirate erzielte er 53 Tore, er nahm an der Weltmeisterschaft 1990 teil und wurde 1996 Vizemeister bei der Asienmeisterschaft. Im Vereinsfußball blieb er seine ganze Karriere Al-Shaab treu. Beim Klub in seinem Heimatland beendete er 1999 seine Karriere ©

PLATZ 8 – IKER CASILLAS – 167 LÄNDERSPIELE: "San Iker" ist in Spanien eine lebende Torwart-Legende. Mit seinem Heimatland gewann er 2010 die Weltmeisterschaft und wurde 2008 und 2012 Europameister. Der langjährige Keeper von Real Madrid beendete 2016 seine Karriere in der Nationalmannschaft ©

Beim FC Porto steht Casillas aber weiterhin unter Vertrag. Im Mai erlitt er im Training eine Herzattacke. Anschließende Gerüchte um ein Karriereende dementierte er via Twitter: "Wenn ich in Rente gehe, dann werde ich es rechtzeitig selbst bekanntgeben. Vorerst ist dies aber nicht der Fall" ©

PLATZ 8 – VITALIJS ASTAFJEVS – 167 LÄNDERSPIELE: Ein Lette schafft es in die Top10. Der defensive Mittelfeldspieler führte seine Nationalmannschaft als Kapitän zur Europameisterschaft 2004 in Portugal. Nach Stationen bei Austria Wien, den Bristol Rovers, Admira Wacker und Rubin Kazan ließ er seine Karriere in der Heimat ausklingen, im November 2010 beendete er seine Laufbahn. Bis 2017 war er europäischer Rekordnationalspieler ©

PLATZ 6 – SERGIO RAMOS – 168 LÄNDERSPIELE: Der einzige aktive Nationalspieler der ersten Zehn. Mit 18 Jahren debütierte der Innenverteidiger im März 2005 für Spanien. Mittlerweile ist "El Capitan" Weltmeister und gewann zweimal die Europameisterschaft. Mit 33 Jahren hat er noch ein wenig Luft und könnte sogar dem Weltrekordhalter noch gefährlich werden ©

PLATZ 6 – IVÁN HURTADO – 168 LÄNDERSPIELE: Ein spielintelligenter, technisch starker Innenverteidiger, der sich als südamerikanischer Rekordnationalspieler rühmen kann. Mit Ecuador nahm Hurtado an den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 teil. In seiner Laufbahn spielte er zudem für 14 verschiedene Vereine © Getty Images

Er gewann zweimal die kolumbianische und dreimal die ecuadorianische Meisterschaft. Nach Europa verschlug es ihn nur ein Jahr, als er für den spanischen Klub Real Murcia auflief. Sein letztes Länderspiel bestritt Hurtado am 14. Oktober 2014 im Alter von 40 Jahren, 22 Jahre nach seinem Debüt © Getty Images

PLATZ 5 – GIANLUIGI BUFFON – 176 LÄNDERSPIELE: Einer der besten Torhüter aller Zeiten eröffnet die Top 5. Der ewige Gigi wurde fünfmal als Welttorhüter ausgezeichnet und gewann mit der italienischen Nationalmannschaft 2006 die Weltmeisterschaft. In seiner Karriere hat er neben den 176 Länderspielen über 900 Vereinspartien auf dem Buckel © Getty Images

220 Pflichtspiele bestritt Buffon für Jugendklub Parma, 656 für Juventus Turin und zuletzt 25 für Paris Saint-Germain. Sein letztes Länderspiel bestritt er im März 2018 im Alter von 40 Jahren, nun lässt der Italiener seine Karriere bei Herzensklub Juve ausklingen © Getty Images

PLATZ 4 – HOSSAM HASSAN – 178 LÄNDERSPIELE: Der Mittelstürmer ist mit 69 Treffern Rekordtorschütze Ägyptens. 1998 und 2006 wurde er mit den Pharaonen Afrikameister. Auf Vereinsebene spielte er größtenteils in seiner Heimat, machte aber einen kurzen Ausflug nach Europa, bei dem er für PAOK Saloniki und Xamax Neuchâtel auflief. Schluss war im Jahr 2008 © Getty Images

PLATZ 3 – CLAUDIO SUÁREZ – 179 LÄNDERSPIELE: 24 Jahre liegen zwischen dem Debüt und dem letzten Länderspiel des Mexikaners. Mit El Tri gewann der Innenverteidiger 1999 den Confederations-Cup und dreimal den Gold Cup. Zweimal wurde er zudem mexikanischer Meister. Sein Heimatland verließ er erst am Ende seiner Karriere, die er in den USA ausklingen ließ und 2010 beendete © Getty Images

PLATZ 2 – MOHAMMED AL-DEAYEA – 180 LÄNDERSPIELE: Der Torhüter mit den meisten Länderspielen kommt aus Saudi-Arabien. Eigentlich wollte Al-Deayea Handballer werden, sein Bruder überzeugte ihn aber vom Fußball. Seine Vereinskarriere verbrachte er in seiner Heimat bei Al-Ta´ee und Al-Hilal © Getty Images

1996 gewann er mit der Nationalmannschaft die Asienmeisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2002 kassierte der Keeper gegen Deutschland acht Gegentore. In den beiden folgenden Partien musste er viermal hinter sich greifen, womit er den Negativrekord für die meisten Gegentore (bis dato 25) bei Weltmeisterschaften aufstellte © Getty Images

PLATZ 1 – AHMED HASSAN – 184 LÄNDERSPIELE: Der Weltrekordhalter kommt aus dem Land der Pyramiden und Pharaonen. Viermal gewann er mit der ägyptischen Nationalmannschaft den Afrika-Cup, zweimal wurde er dabei als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. In seinen 184 Einsätzen erzielte der offensive Mittelfeldspieler 33 Tore © Getty Images