Nationalmannschaft: Deutschland - Ukraine - Stimmen von Löw, Sané, Werner

Dennoch sieht er in der zweiten Halbzeit einige Nachlässigkeiten. Für die etwas überraschende Aufstellung mit dem gelernten Innenverteidiger Julian Koch im defensiven Mittelfeld hat Löw eine Erklärung parat.

Bundestrainer Löw lobt seine Mannschaft

Joachim Löw (Bundestrainer): "Es war nicht ganz einfach, weil die Ukraine gut Fußball spielt und Spieler hat, die schnell und dynamisch im Umschaltspiel sind. In der ersten Halbzeit war von uns viel Tempo drin, wir hatten gute Aktionen nach vorne. Da hatten wir das Spiel besser unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit waren unsere Aktionen nach vorne nicht immer so zielführend. Da hatten wir wieder einige Ballverluste, die uns nach hinten getrieben haben. Aber insgesamt können wir zufrieden sein."