Nationalmannschaft: Deutschland - Ukraine - Einzelkritik

Beim ersten DFB-Heimsieg in der Nations League holen vor allem Leroy Sané und Timo Werner die Kohlen aus dem Feuer. Koch überzeugt in neuer Rolle. SPORT1-Einzelkritik.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw feierte damit den ersten Heimsieg in der Nations League und hat vor dem entscheidenden Spiel gegen Spanien am Dienstag die Gruppenführung inne. (Service: Die Tabellen der Nations League )

MANUEL NEUER: In seinem 95. Länderspiel bekam Neuer mehr zu tun als ihm lieb war. Beim strammen 1:0-Treffer durch Yaremchuk war er aus elf Metern machtlos (19.). Lautstark freute er sich über die DFB-Tore. Insgesamt kassierte er drei Pfostenschüsse auf sein Tor. Am Ball war er diesmal nicht immer sicher. SPORT1-Note: 3

PHILIPP MAX: In seinem zweiten Länderspiel startete Max erneut sehr forsch und legte stark für Goretzka auf (3.). Seine Standards (Ecken und Freistöße) waren zumeist gefährlich. Beim 1:0 der Gäste war Max gegen Vorlagengeber Zubkov defensiv zu passiv. In der zweiten Hälfte war wenig zu sehen von ihm. Er flankte aber nochmal präzise auf den Kopf von Goretzka (80.). SPORT1-Note: 3,0 ( Das Spiel zum Nachlesen im TICKER )

ANTONIO RÜDIGER: Unter Löw bleibt Rüdiger gesetzt. In der Innenverteidigung hielt er mit seinem wuchtigen Körper gut dagegen. Nicht jeder seiner Diagonalbälle fand sein Ziel. Fing sich zudem die Gelbe Karte ein und wird am Dienstag in Spanien gesperrt sein. Probierte es einmal selbst, aber sein Weitschuss ging über das Tor (27.). SPORT1-Note: 3,5

LEON GORETZKA: Kraftvolle Topleistung vom Muskelprotz! Goretzka war bester Deutscher und an jeder gefährlichen Situation beteiligt. Beim 1:1 eroberte er erst den Ball gegen Zinchenko und bediente Sané in die Gasse (23.). Mit einem Distanzschuss prüfte er Pyatov (26.). Per Scherenschlag-Assist bereitete er sehenswert das 2:1 durch Werner vor (33.). In seinen letzten sechs Länderspielen war er an acht Tore beteiligt. SPORT1-Note: 1,5 (Service: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)