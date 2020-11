Deutschland vs. Ukraine: Spiel findet statt - Corona-Wirbel in Nations League

Die UEFA bestätigt :Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine in der Nations League kann stattfinden. Weitere Corona-Tests fielen negativ aus.

Das Spiel zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und der Ukraine am Samstagabend in der Nations League in Leipzig kann definitiv stattfinden (Nations League: Deutschland - Ukraine ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).