3. Liga: Ingolstadt verpasst Rang zwei - Coronafall beim KFC

Der FC Ingolstadt hat in der 3. Fußball-Liga am zehnten Spieltag den zweiten Rang hinter Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken verpasst. Die Schanzer unterlagen bei Waldhof Mannheim mit 1:4 (0:2) und rangieren weiterhin fünf Zähler hinter dem Aufsteiger auf Rang drei. Rafael Garcia (24.), Marcel Costly (35.), Dominik Martinovic (63.) und Joseph Boyamba (89.) trafen für die Kurpfälzer, Stefan Kutschke (78.) gelang das Ehrentor.

Tabellenzweiter ist weiterhin 1860 München, das am Sonntag bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden (14.00 Uhr/MagentaSport) antritt. Am Freitag hatte der FCS das Spitzenspiel bei Viktoria Köln mit 2:0 (1:0) für sich entschieden.

Einen Rückschlag musste auch Hansa Rostock durch das 1:1 (0:1) beim Halleschen FC verkraften. Terrence Boyd (25.) schoss den HFC in Führung, Korbinian Vollmann (51.) glich für die Norddeutschen aus.

Türkgücü holt knappen Sieg

Wie der KFC Uerdingen am Samstag bekannt gab, hat sich ein Spieler mit dem Coronavirus infiziert, trotzdem fand die Meisterschaftsbegegnung am Samstagmittag gegen die SpVgg Unterhaching in Düsseldorf statt. Die Krefelder siegten durch zwei Treffer von Heinz Mörschel (53./76.) und ein Tor von Adriano Grimaldi 3:1 (0:0). Patrick Hasenhüttl (80.) erzielte das Anschlusstor.