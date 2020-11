Podcast-Kolumne Wortpiratin: Flutlicht an! Schiedsrichter Alex Feuerherdt

Alex Feuerherdt beschwert sich einst in einem Spiel so sehr über einen Schiedsrichter, dass er selbst einer wird. Heute teilt er sein Wissen mit Tausenden.

"Wolfgang, was du kannst, kann ich auch – und ich kann es besser."

Zumindest sah es der Schiedsrichter so, jener Wolfgang, kaum ein Jahr älter als Feuerherdt, der nach seiner wutentbrannt über den Platz gerufenen Behauptung das Gefühl hatte: Jetzt muss ich liefern. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag wird er 1985 selbst Schiedsrichter.

Verletzungen zwingen Feuerherdt zum Karriereende

Er pfeift 20 Jahre lang, zuletzt in der Oberliga, in der damals drittklassigen Regionalliga ist er als Assistent im Einsatz.

Feuerherdt widmet sich Schiedsrichterausbildung

Als Schiedsrichter sei er "stark über die Psychologie gekommen", resümiert der Kölner. Dazu passt, dass er heute beim DFB und im Fußballverband Mittelrhein in der Aus- und Fortbildung für Schiedsrichter arbeitet – mit großer Leidenschaft.

Wissen zu vermitteln, das ist ohnehin so sein Ding. Dabei ist ihm aber eine gewisse Demut wichtig. Man müsse, sinniert der 51-Jährige, "Raum lassen für Zweifel und eine Bereitschaft haben, sich zu hinterfragen".

Feuerherdt betreibt Schiedsrichter-Podcast

Wie rau der in den sozialen Netzwerken beizeiten sein kann, das erlebt Feuerherdt seit einigen Jahren gemeinsam mit Kollege Klaas Reese rund um den von ihnen gegründeten Schiedsrichter-Podcast Collinas Erben.

In dem Format, dessen Name natürlich eine ganz besondere Hommage an Pierluigi Collina ist, sprechen die Freunde seit 110 Folgen über Fußballregeln und das Schiedsrichterwesen. Damit haben sie sich einen Namen gemacht.

Feuerherdt möchte Rauheit im Fußball nicht romantisieren

