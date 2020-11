Sportwetten: Zverev bei ATP Finals mit Außenseiterchancen

Zverev geht als Wett-Außenseiter in die ATP Finals © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Köln (SID) - Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) geht als Wett-Außenseiter in die anstehenden ATP Finals. Für einen Turniersieg des US-Open-Finalisten zahlt der Sportwettenanbieter bwin das Achtfache des Einsatzes zurück. Klarer Favorit ist der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien/2,62), dahinter folgen gleichauf Daniil Medwedew (Russland) und der 13-malige French-Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien) mit einer Quote von 6,00.

In der Doppelkonkurrenz gehen die Paris-Champions Kevin Krawietz und Andreas Mies (Coburg/Köln) hingegen als Favoriten an den Start. Für einen Sieg des Doppels in London gibt es das Fünffache des Einsatzes zurück.