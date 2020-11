FC Bayern: Jochen Sauer über Rassismus-Skandal im Nachwuchs

Bayern-Campus-Chef: "Rassistische Äußerungen gab es"

Warum wurde der Rassismus-Eklat nicht früher bemerkt?

"Warum ist keiner aus der Gruppe zu einem direkten Vorgesetzten oder zur Campus-Leitung gegangen? Wir haben mit allen, die passiv geblieben sind, ernste Gespräche geführt, sehr ernste Gespräche. Von meiner Seite gibt es die klare Erwartungshaltung, dass das in Zukunft in Einklang mit unseren Werten anders gehandhabt wird. Eine Unterlassung in so einem Kontext sollte nicht wieder vorkommen."