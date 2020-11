Dennis Rodman, Carmen Electra: Der traurige Grund ihrer Ehe

Dennis Rodman und Carmen Electra heirateten 1998 in Las Vegas © Getty Images

Er war der Bad Boy des Basketballs. Zweimal NBA-Champion mit den Detroit Pistons, dreimal mit den Chicago Bulls an der Seite von Michael Jordan und Scottie Pippen . Eine der schillerndsten Figuren des Sports.

Zusammen bildeten Dennis Rodman und Carmen Electra eine der wildesten Promi-Verbindungen der Neunziger, ihr Liebesleben war auch ein schlüpfriges Randthema in der Jordan-Doku "The Last Dance".