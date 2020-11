Vor DFB-Spiel: Gesundheitsamt schickt Ukraine nicht in Komplett-Quarantäne

Die ukrainische Auswahl muss trotz fünf positiver Coronatests nicht in Komplett-Quarantäne, das entschied das örtliche Gesundheitsamt.

Die geplante Austragung des Nations-League-Gruppenspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr) in Leipzig gegen die Ukraine ist wahrscheinlicher geworden. Die ukrainische Auswahl muss trotz fünf positiver Coronatests nicht in Komplett-Quarantäne, das entschied das örtliche Gesundheitsamt nach SID-Informationen etwa neun Stunden vor dem Anpfiff.