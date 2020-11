Rugby-Sensation: Argentinien schlägt erstmals Neuseeland

Argentinien gewinnt zum ersten mal gegen die All Blacks © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Die Südamerikaner setzten sich im australischen Sydney gegen die legendären All Blacks mit 25:15 durch und feierten ihren ersten Sieg überhaupt gegen die Rugby-Großmacht. Nicolas Sanchez erzielte alle Punkte für die Südamerikaner, die bei der WM 2019 in Japan in der Gruppenphase ausgeschieden waren.