Deutschland Cup: Perspektivteam verliert erneut und scheidet aus

Krefeld (SID) - Die deutschen Eishockey-Talente haben beim Deutschland Cup auch ihr zweites Spiel verloren und sind damit ausgeschieden. Das Olympia-Perspektivteam unterlag in Krefeld gegen Lettland mit 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Das "Top Team Peking" um den in der ersten Runde vom NHL-Klub Chicago Blackhawks gedrafteten Berliner Lukas Reichel hatte zum Auftakt gegen die A-Nationalmannschaft 2:7 verloren.

Am Samstag (16.45 Uhr/Sport1 und MagentaSport) treffen die Letten auf das deutsche A-Team, ehe es am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) im Finale zu einer Neuauflage dieses Duells kommt. Der Deutschland Cup, wegen Absagen mehrerer Gegner zu einem Dreierturnier geschrumpft, bietet nach acht Monaten die Bühne für den Restart des deutschen Eishockeys. Am 19. November entscheidet die Deutsche Eishockey Liga (DEL), ob sie am 18. Dezember ihre bereits zweimal verschobene Saison beginnt.