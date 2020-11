Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 14. November

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will ihre Chance auf den Gruppensieg in der Nations League wahren. Die Elf von Bundestrainer Joachim Löw trifft um 20.45 Uhr in Leipzig nahezu in Bestbesetzung auf die Ukraine, die am Freitag allerdings durch fünf Coronafälle aufgeschreckt wurde. Bei einem Sieg ginge es im abschließenden Duell mit Gastgeber Spanien am Dienstag in Sevilla um den Gruppensieg.