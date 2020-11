Afrika-Cup-Qualifikation: Sierra Leone mit irrer Aufholjagd gegen Nigeria

Sierra Leone startet im Länderspiel gegen den Favoriten Nigeria eine unglaubliche Aufholjagd, die am Ende mit einem Punkt belohnt wird.

Nigeria mit dem Hoffenheim-Stürmer Kevin Akpoguma in der Startelf ging früh durch Everton-Star Alex Iwobi in Führung. Neapel-Stürmer Victor Osimhen legte in der 21. Minute das 2:0 nach. Kurz darauf traf Iwobi zum zweiten Mal und Samuel Chukwueze von Villarreal machte noch vor der 30. Minute das 4:0.