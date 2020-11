3. Liga: Saarbrücken besiegt Viktoria Köln im Topspiel

Aufsteiger 1. FC Saarbrücken nimmt in der 3. Fußball-Liga den Durchmarsch ins Visier. Auch im Duell mit Verfolger Viktoria Köln springt ein Sieg heraus.

Aufsteiger 1. FC Saarbrücken nimmt in der 3. Fußball-Liga den Durchmarsch ins Visier. Der DFB-Pokal-Halbfinalist der Vorsaison gewann am Freitag auch das Topspiel beim coronageschwächten Verfolger Viktoria Köln 2:0 (1:0) und setzte sich an der Tabellenspitze weiter ab.