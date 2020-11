Rurik Gislason: Island-WM-Star über Sperma-Anfrage seiner Fans

Island-WM-Held Rurik Gislason Frauenschwarm

Rein sportlich war für den mehrfach tätowierten Isländer als Gruppenletzter der WM-Vorrunde übrigens schnell Schluss - auch in Sandhausen lief bis heute bei drei Toren in 55 Partien nicht mehr allzu viel zusammen.

Gislason beendet Karriere - und nun?

Bei Mundo Deportivo erklärte er zuletzt auch: "Es gibt einige interessante Projekte in der Zukunft, zu denen ich beschlossen habe, ja zu sagen." Geplant sei dabei auch "eine Fernsehsendung in Deutschland, und ich will versuchen, in einem isländischen Film mitzuspielen."