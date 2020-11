Volleyball: Tim Stöhr erlebte blutigen Crash - 24 Stiche

Stöhr über Erfolgsrezept gegen Berlin

"Berlin hat viele Aufschlagfehler gemacht, das hat uns in die Karten gespielt. Wenn sie dann so etwas anbieten, muss man die kleinen wenigen Chancen auch nutzen", sagte der 24-Jährige. Das A und O sei gegen die Berliner der eigene Aufschlag, "sonst ziehen sie das Spiel mit Pierre Pujol und Sergej Grankin auf und dann hängst du nur hinterher".

Positionswechsel auch mit Folgen für Nationalteam?

Was dieser erneute Positionswechsel für seine Karriere in der Nationalmannschaft bedeutet, weiß er selbst noch nicht so recht.

"Letztendlich muss das der Nationaltrainer entscheiden. Es hat nicht den Anschein gemacht, als wäre er bei den Testspielen in Polen unzufrieden gewesen. Der Positionswechsel ändert ja nichts an meiner Annahme oder meiner Abwehr, was ich als Libero brauche", so Stöhr.