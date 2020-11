Lukas Podolski und Kölner Haie: Eishockey-Einsatz in DEL wegen Wette?

Fußball-Profi Lukas Podolski kann auch Eishockey - wird es am Ende tatsächlich etwas mit einem Engagement bei den Kölner Haien? © Imago

Lukas Podolski will den um ihre Existenz bangenden Kölner Haien finanziell unter die Arme greifen - mit einer Wette, die den Fußballer selbst aufs Eis bringen könnte.

Seit jeher verbunden mit seiner Heimatstadt und den in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) finanziell immer heftiger ums Überleben kämpfenden Kölner Haien hat der Fußball-Profi dem Traditionsklub nun eine Wette zur Rettung vorgeschlagen.

Hintergrund: Als Gegenmaßnahme zu den infolge der Corona-Pandemie weggbrochenen Zuschauereinnahmen verkaufen die Kölner so genannte virtuelle Tickets - um die Existen des achtmaligen Deutschen Meisters zu sichern, müssten dabei 100.000 Stück unters Volk gebracht werden.

Haie-Coach Krupp freut sich auf Podolski

Podolski machte für die Aktion daher nun mächtig Werbung - und erklärte: "Wenn ihr es schafft, die 100.000er-Marke an verkauften #immerwigger-Tickets zu knacken, werde ich Spieler der Kölner Haie."

Die PR-Arbeit des früheren Nationalspielers und Publikumslieblings des 1. FC Köln auch in eigener Sache kommt jedenfalls gut an bei den Haie-Verantwortlichen: "Ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Ich würde mich freuen, ihn in der Kabine zu haben", sagte Uwe Krupp.