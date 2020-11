Doping: Früherer 1500-m-Weltmeister Manangoi zwei Jahre gesperrt

Wegen verpasster Dopingtests wird der Kenianer Elijah Manangoi für zwei Jahre aus dem Verkehr gezogen. Damit hat sich auch der Olympia-Start in Tokio erledigt.

Paris (SID) - Wegen verpasster Dopingtests ist der frühere 1500-m-Weltmeister Elijah Manangoi (Kenia) für zwei Jahre gesperrt worden. Das gab die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics (WA) bekannt. Durch die Sperre, die rückwirkend zum 22. Dezember vergangenen Jahres verhängt wurde, verpasst der 27-Jährige die für Sommer 2021 geplanten Olympischen Spiele in Tokio.

Vor seinem WM-Triumph 2017 in London hatte Managoi bei den Welt-Titelkämpfen zwei Jahre zuvor in Peking Silber gewonnen. Bei der vergangenen WM 2019 in Doha hatte der Afrikaner kurz vor den Wettbewerben seinen Verzicht auf eine Teilnahme erklärt.