Nationalmannschaft: Philipp Max, Robin Gosens, Marcel Halstenberg oder Nico Schulz?

Joachim Löw hat auf der linken Seite vier Alternativen. Derzeit kann sich derzeit nur Philipp Max beweisen. Der Bundestrainer will zwei Linksfüße mit zur EM nehmen.

Philipp Max steht am Samstag gegen die Ukraine vor seinem zweiten Länderspiel und erneut winkt dem 27-Jährigen ein Startelfplatz ­­– auf der linken Seite.

Marcel Halstenberg (RB Leipzig/Adduktoren) wurde verletzungsbedingt erst gar nicht nominiert. Robin Gosens (Atalanta Bergamo) reiste mit Wadenproblemen an und ohne Einsatzzeit am Donnerstag wieder ab. Nico Schulz wurde vom Bundestrainer am Donnerstag aus dem Kader gestrichen.