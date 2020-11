Vuelta: Wellens siegt auf 14. Etappe - Roglic weiter in Rot

Der Mittwoch war geprägt von einer Spitzengruppe, die sich schon in einer frühen Phase des Rennens zusammenfand. Rund 15 Kilometer vor dem Ziel spaltete sich die Gruppe zunächst, fand dann doch wieder zusammen - ehe sich dann Wellens durchsetzte.

Am Donnerstag erwartet die Fahrer auf insgesamt 230,8 km eine interessante Etappe, auf der zwischen Mos und Puebla de Sanabria etwas mehr als 4000 Höhenmeter zu absolvieren sind. Die Vuelta soll am Sonntag in Madrid enden.