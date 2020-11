G15-Konferenz für Bruchhagen "wie im Kindergarten"

In der Debatte über die künftige Verteilung der TV-Gelder hat Heribert Bruchhagen kein Verständnis für den Ausschluss kritischer Klubs vom G15-Gipfel.

Köln (SID) - In der Debatte über die künftige Verteilung der TV-Gelder in den Fußball-Bundesligen hat der frühere Liga-Vorstand Heribert Bruchhagen kein Verständnis für den Ausschluss kritischer Klubs vom vergangenen G15-Gipfel. Die Vorgehensweise von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der Zusammenstellung der Teilnehmer-Liste nannte der 72-Jährige in den Online-Portalen Spox und Goal "sehr klein gedacht" und "wie im Kindergarten: Du darfst nicht mitspielen, weil Du rote Haare hast oder sowas."