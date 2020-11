Mats Hummels von Borussia Dortmund erzählt pikante Einwurf-Geschichte

Mats Hummels hat zugegeben, dass er in der Jugend beim Einwurf überfordert war. In einem einzigen Spiel mit Bayerns U17 habe er fünf falsche Einwürfe produziert.

Bereits als Jugendpieler war bei Mats Hummels abzusehen, dass er es später in den Profibereich schaffen könnte.

In der Video-Reihe "ThoMats", in der sich Hummels regelmäßig mit Thomas Müller in unterschiedlichen Sportarten duelliert, ging es dieses Mal ums Speerwerfen - mit Olympiasieger Thomas Röhler als Trainer und Weitenmesser.