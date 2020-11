FC Liverpool: Mohamed Salah positiv getestet am Rande von Ägypten-Länderspiel

Mohamed Salah ist im Vorfeld seines Länderspiel-Einsatzes mit Ägypten positiv auf COVID-19 getestet. Das bestätigte der Verband des nordafrikanischen Landes am Freitagnachmittag.

Salah sollte am Samstagabend mit Ägyptens Nationalmannschaft in der Qualifikation zum Afrika-Cup im Heimspiel gegen Togo auflaufen, das Rückspiel steigt am Dienstag.