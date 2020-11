Tischtennis: Einzel-EM in Warschau im Juni 2021

Köln (SID) - Rekord-Europameister Timo Boll (39/Düsseldorf) wird erst im kommenden Jahr wieder auf Medaillenjagd gehen. Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Einzel-EM in Warschau ist von der Europäischen Tischtennis-Union (ETTU) in Abstimmung mit den polnischen Ausrichtern in den Sommer 2021 verlegt worden. Neuer Termin ist der 22. bis 27. Juni, einen Monat vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio.