Medien: DFL fordert konsequente Einhaltung des Hygienekonzeptes

Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Klubs der Bundesliga und des 2. Bundesliga offenbar nachdrücklich auf die Einhaltung des Hygienekonzeptes hingewiesen. Das Fachmagazin kicker berichtet über ein DFL-Schreiben an die 36 Profivereine, in dem Geschäftsführer Christian Seifert und Direktor Ansgar Schwenken "weiterhin höchste Aufmerksamkeit und Disziplin" einfordern.

In der Bundesliga war vor allem bei der TSG Hoffenheim eine Vielzahl an Corona-Fällen aufgetreten. Am Donnerstag hatte sich die Zahl der Infizierten bei den Kraichgauern auf acht erhöht, darunter sechs Profis und zwei Betreuer. Die gesamte Mannschaft befindet sich in Quarantäne. In anderen Klubs kam es zuletzt vereinzelt zu positiven Testergebnissen.