Weltmeister zu Weltmeister: Ex-T1-Coach kkOma übernimmt DAMWON

Zefa und Daeny kehren DAMWON den Rücken

Nun geht es also mit kkOma weiter. Der neue Coach soll die Erfolgsgeschichte des amtierenden Weltmeisters und Summer-Split-Siegers weiterführen. Sollte kkOma tatsächlich an seine Coaching-Leistungen bei T1 anknüpfen können, könnte sich eine neue Dominanz, sowohl in Korea, als auch auf internationaler Ebene anbahnen. Doch auch T1 hat nicht zuletzt wegen Faker und der großen Historie den Anspruch, wieder an die Spitze zu kommen.