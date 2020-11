Bundesliga: Spieltage 13 bis 15 angesetzt

Die nächsten Spieltage in der Bundesliga werden terminiert. Im neuen Jahr kommt es am 15. Spieltag zu zwei Kracher-Partien.

Am 13. Spieltag gastiert Borussia Dortmund am 18. Dezember im letzten Freitagsspiel 2020 bei Union Berlin.

Der FC Bayern spielt am Samstagabend um 18.30 Uhr bei Bayer Leverkusen. Am Sonntag bestreiten der VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart ab 18.00 Uhr das letzte Bundesligaspiel des Jahres.

Pokal-Kracher kurz vor Weihnachten live im Free-TV: SPORT1 zeigt Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund in der 2. Runde des DFB-Pokals am 22. Dezember

Weiter geht es am Samstag, den 2. Januar. Wegen des gestrichenen Freitagspiels wird am 14. Spieltag eine Partie am späten Samstagabend (20.30 Uhr) ausgetragen - der VfB Stutgart trifft auf RB Leipzig. Der BVB und Bayern treten am ersten Spieltag im Jahr 2021 beide am Sonntag an. Dortmund spielt gegen den VfL Wolfsburg, Bayern gegen Mainz.