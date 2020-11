Europameisterschaft 2020: EM-Spielplan, Gruppen und Termine

Ekstase pur! So wild feiern die Schotten ihr EM-Ticket

Nachdem die Europameisterschaft 2020 durch die Corona-Pandemie ausgebremst wurde, nimmt sie nun doch Gestalt an.

An diesem Tag soll die EM 2020 mit dem Spiel Türkei gegen Italien in Rom den Startschuss erfahren. Trotz der anhaltenden Coronakrise hält die UEFA daran fest, das Turnier in 12 verschiedenen Ländern auszutragen.