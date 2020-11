Bob: Bundestrainer Spies nominiert Weltcup-Team

Köln (SID) - Eine Woche vor dem ersten Weltcuprennen im lettischen Sigulda hat Bob-Bundestrainer Rene Spies sein Aufgebot für die ersten Veranstaltungen bekannt gegeben. Doppel-Olympiasieger und -Weltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) sowie Doppel-Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) hatten bei den Männern ihren Startplatz bereits sicher. Das Trio für die ersten beiden Wochenenden in Sigulda und den anschließenden Weltcup in Innsbruck komplettiert Christoph Hafer (Bad Feilnbach).

In die Nominierung flossen auch die Leistungen bei den Deutschen Meisterschaften am Königssee in dieser Woche ein. Dort hatten sich Nolte und Hafer die Titel im Zweierbob gesichert, zudem machte Hafer in Abwesenheit der deutschen Top-Schlitten das Double durch den Sieg im Viererbob perfekt.