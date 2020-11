Nach Test gegen England: Ire Browne positiv getestet

Der irische Nationalspieler Alan Browne ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der irische Verband nach einer Testreihe für das Nations-League-Spiel am Sonntag in Cardiff gegen Wales bekannt. Browne hatte am Donnerstagabend beim Länderspiel gegen England (0:3) noch 90 Minuten auf dem Platz gestanden.