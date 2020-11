Mit Süle gegen die Ukraine - Gnabry, Werner und Sane im Sturm gesetzt

Leipzig (SID) - Mit Abwehrchef Niklas Süle und dem Dreier-Sturm Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sane geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das Nations-League-Spiel gegen die Ukraine am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig. Das verriet Bundestrainer Joachim Löw bei der Pressekonferenz am Freitag.