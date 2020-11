Hearthstone: Das ist das neue Belohnungssystem

Offenbar liegt es momentan im Trend als Publisher Patches rauszubringen, die komplette Spiele neu gestalten. So geschehen bei Riot Games' League of Legends und dem neu implementierten Item-Shop . Nun zieht Blizzard bei Hearthstone nach - und überarbeitet das Fortschritts- und Belohnungssystem komplett.

Erfahrung wird in Belohnung umgemünzt

Bis gestern lief es folgendermaßen in Blizzards hauseigenen Karten-Strategie-Spiel: Die Spieler bekamen tägliche Quest, deren Erfüllung ihnen den entsprechend dafür ausgeschriebenen Goldbetrag auf das Hearthstone-interne Konto spülte. Ab sofort wird dies nicht mehr so sein. Das bisher größte Hearthstone-Update unterteilt das neue Belohnungssystem in vier Teile:

Wie in der heutigen Zeit so üblich, bietet Blizzard eine Möglichkeit den Grind für zahlungswillige Spieler einfacher zu gestalten. Für 19,99€ kann der sogenannte Gasthauspass erworben werden. Neben einer goldenen legendären Karte, sowie einer neuen Version der Münze, bietet dieser eine Menge an Skins und vor allem einen Boost auf die gesammelte Erfahrung an.