G2 Esports: Perkz steht vor Wechsel zu Cloud9

Zu Beginn der Woche hieß es, dass neben Cloud9 noch fünf weitere Teams, darunter auch Team Vitality und Misfits Gaming aus der LEC, am 22-jährigen Kroaten interessiert seien . Doch nach Informationen von Jacob Wolf von ESPN hat Cloud9 am Donnerstag eine mündliche Einigung sowohl mit G2 Esports als auch mit Perkz selbst erzielt. Ein Wechsel könnte ab dem 16. November auch schriftlich finalisiert werden.

Sollte dieser Deal tatsächlich über die Bühne gehen, wäre Perkz der teuerste Spieler in League of Legends aller Zeiten. Da der Botlaner, der auch auf der Midlane stark unterwegs ist, bei G2 Esports noch bis 2022 unter Vertrag steht, müsste Cloud9 ein hohes Buy-Out bezahlen. Medienberichten zufolge beträgt diese Summe bis zu fünf Millionen US-Dollar. Unter anderem auch deswegen wäre es der bis dahin spannendste Wechsel vor der kommenden Season.

Kehrt Perkz auf die Midlane zurück?

So ein Spieler kommt für Cloud9 gerade recht, denn in diesem Jahr verpasste das Team nach zuvor sieben Teilnahmen in Folge erstmals wieder die Qualifikation zu den Worlds. Ein schwacher Summer Split machte so den Sieg im Spring Split zunichte. Mit Perkz erhofft sich das Team eine konstantere und vor allem stärkere Saisonleistung.