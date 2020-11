Biathlon-Olympiasiegerin Uschi "Turbo-Disl" wird 50

Uschi Disl feiert am Sonntag 50. Geburtstag © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

München (SID) - Biathlon-Olympiasiegerin Uschi Disl wird am Sonntag 50 Jahre alt. Die Pionierin unter den Skijägerinnen gewann neun Medaillen bei fünf Olympia-Teilnahmen und außerdem acht Weltmeistertitel. Höhepunkt war die WM 2005 in Hochfilzen, als sich "Turbo-Disl" Gold in Sprint und Verfolgung holte und danach zur Sportlerin des Jahres gekürt wurde.