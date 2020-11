Mario Balotelli trainiert bei Viertligist Franciacorta FC

Mario Balotelli will die "Liebe am Fußball wiederfinden". Dafür trainiert der ehemalige Nationalspieler bei einem Viertligisten mit.

Balotelli war in der abgelaufenen Saison mit Brescia Calcio in die Serie B abgestiegen, seitdem ist er vertragslos. Zuvor hatte der 30-Jährige unter anderem für Inter und AC Mailand, Manchester City sowie den FC Liverpool gespielt. In seiner Heimatstadt Brescia kam er in 19 Einsätzen auf fünf Tore.