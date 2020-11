BVB: Youssoufa Moukoko muss aus dem Internat ausziehen

In Dortmund fiebern sie dem nächsten Bundesliga-Spiel am 21. November bei Hertha BSC entgegen - denn dann könnte Wunderkind Youssoufa Moukoko nach langem Warten endlich sein Profi-Debüt feiern!

"Die Spiele im Jugendbereich fallen ja noch bis Ende des Monats aus", erklärt BVB-Sportchef Michael Zorc im Gespräch mit SPORT1 . "Youssoufa hat zuletzt bei der Jugend trainiert. Jetzt ist er aber wieder voll bei den Profis dabei - und das bleibt auch erstmal so."

BVB sucht Wohnung für Moukoko

Der Deutsch-Kameruner, den Lucien Favre auch schon im Sommer-Trainingslager in die Schweiz mitnahm, ist ab jetzt also ein fester Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft. Damit das auch so bleibt, muss er demnächst sogar umziehen.