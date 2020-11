Olympiasieger im Bob: Wolfgang Zimmerer wird 80

Der einstige Weltklasse-Bobpilot Wolfgang Zimmerer wird am Sonntag 80 Jahre alt.

Köln (SID) - Der einstige Weltklasse-Bobpilot Wolfgang Zimmerer wird am Sonntag 80 Jahre alt. Der langjährige Bundestrainer aus Ohlstadt im Oberbayerischen sammelte in seiner aktiven Karriere zahlreiche internationale Medaillen, Höhepunkt war der Olympiasieg im Zweierbob bei den Winterspielen 1972 in Sapporo.