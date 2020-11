Kai Wandschneider von der HSG Wetzlar fordert einheitliche Corona-Linie

Wandschneider schimpft

"Das ist bizarr, das ist grotesk und in keinster Weise nachvollziehbar", sagte Wandschneider: "Die Bewertungs- und Beurteilungsmaschinerie geht weiter, denn wir haben einen sportlichen Wettbewerb, in dem es eigenartigerweise weiterhin um Meisterschaften geht. Aber wir haben schon lange keine Wettbewerbsgerechtigkeiten mehr und werden jetzt die Konsequenzen sehen. Es wird ein Termin-Chaos geben, das auf dem Rücken der Spieler getragen werden muss."

Wandschneider, der in Wetzlar seit 2012 im Amt ist und in dieser Zeit zweimal zum Bundesliga-Trainer der Saison gewählt wurde, führte als Beispiel die Partie zwischen Melsungen und Flensburg an, die trotz negativer Corona-Tests bei den beteiligten Nationalspielern vorsorglich abgesagt worden war. Das habe sich am nächsten Tag als großer Glücksfall erwiesen, "denn einer der Spieler ist nun positiv getestet worden. Wir verstehen nicht, wieso mit zweierlei Maß gemessen wird und wir antreten mussten und sportlich benachteiligt waren, weil wir freiwillig auf unsere Nummer eins verzichtet haben."