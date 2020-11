Offiziell: Formel 1 schon 2021 in Saudi-Arabien

Die Formel 1 hat den Großen Preis von Saudi-Arabien für 2021 bestätigt und fügt so ihrem Kalender ein weiteres umstrittenes Rennen hinzu.

Köln (SID) - Die Formel 1 hat den Großen Preis von Saudi-Arabien für das kommende Jahr offiziell bestätigt und fügt ihrem Kalender damit ein weiteres umstrittenes Rennen hinzu. Der Grand Prix soll im November 2021 auf einem Stadtkurs in Dschidda als Nachtrennen stattfinden, das teilte die Königsklasse am Donnerstag mit. Die Veranstaltung werde der Auftakt einer "langfristigen" Partnerschaft, laut Medienberichten soll es sich zunächst um einen Zehnjahresvertrag handeln.

"Saudi-Arabien entwickelt sich als sportliches Zentrum rasant, in den vergangenen Jahren fanden dort bereits große Events statt", sagte Formel-1-Boss Chase Carey: "Wir sind froh, dass wir ab der kommenden Saison ebenfalls dort fahren. Die Region ist äußerst wichtig für uns."

Der komplette Kalender soll in Kürze präsentiert werden, die Eckdaten waren zuletzt bereits an die Öffentlichkeit gedrungen. Geplant ist eine Rekordsaison mit 23 Rennen: die 22 Läufe, die vor Ausbruch des Coronavirus für 2020 geplant waren - Deutschland ist nicht dabei - sowie der neue Grand Prix in Dschidda.