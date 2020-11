Nichts Neues in der Formel 1: Hamilton Wettfavorit in Istanbul

Hamilton kann sich in Istanbul den WM-Titel sichern © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Gibraltar (SID) - Lewis Hamilton wird am Sonntag in Istanbul das Rennen und seinen siebten WM-Titel gewinnen und damit zu Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher aufschließen. Laut Sportwettenanbieter bwin ist der Brite mit Quote 1,40 für einen Sieg der große Favorit beim Großen Preis der Türkei (11.10/RTL und Sky).