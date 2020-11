Real Madrid: Toni Kroos schwärmt vom FC Bayern

Toni Kroos spricht in einem ausführlichen Interview über sein Leben in Madrid. Auch zu der Krise von Real und dem Lauf des FC Bayern nimmt er Stellung.

Seit sechs Jahren lebt Toni Kroos nun in Madrid und hat in der spanischen Hauptstadt ein neues zu Hause gefunden.

"Am Anfang war es nicht einfach, weil meine Frau in den ersten Jahren auch die Sprachen nicht gesprochen hat. Mit 24 Jahren sein Heimatland zu verlassen ist eine große Veränderung", verriet er in einem Interview mit der Marca, das der deutsche Nationalspieler virtuell führte, während er beim DFB-Team in Leipzig weilt.