NFL: Indianapolis Colts schlagen Tennessee Titans, Nyheim Hines stark

In der ersten Halbzeit gelangen dem Team um Quarterback Ryan Tannehill zwei Touchdowns und ein Field Goal. Zunächst hatte D'Onta Foreman einen Pass von Tannehill gefangen, dann erlief Jonnu Smith ein noch nötiges Yard, um den nächsten Touchdown zu erzielen. Mit einer 17:13-Führung ging es in die Pause.

Patzer der Special Teams

Bei einem Fourth-and-Goal-Versuch konnten die Titans ihren Gegner zwar stoppen, dann allerdings geschah das Unglück. Nach einem schlechten Drive mit nur wenigen Yards Raumgewinn musste Tennessee punten. Doch Punter Trevor Daniel rutsche der Ball über den Fuß, woraufhin dieser in Richtung Seitenaus flog und nach nur 17 Yards am Boden aufkam. Ein Geschenk für die Colts, die den Ball so direkt an der gegnerischen 27-Yard-Linie übernehmen konnten.