Deutschland trifft bei EM 2021 auf Ungarn - Sieg gegen Island in Playoffs

Deutschlands dritter Gegner bei der Europameisterschaft 2021 steht fest. Ungarn setzt sich in einer dramatischen Schlussphase in den Playoffs gegen Island durch.

In der Gruppe F ist Ungarn am 23. Juni in München der letzte Kontrahent der deutschen Mannschaft in der Vorrunde. Zuvor bekommt es das Team um Keeper Gulacsi mit Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich zu tun.