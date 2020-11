Masters: Tiger Woods gut gestartet - Bryson DeChambeau mit Auf und Ab

Tiger Woods stellt beim Masters in Augusta einen persönlichen Rekord ein. Turnierfavorit Bryson DeChambeau startet hingegen durchwachsen in den Wettbewerb.

Titelverteidiger Tiger Woods (USA) hat beim Masters in Augusta einen starken Auftakt hingelegt. Der fünfmalige Sieger spielte kein einziges Bogey, blieb vier Schläge unter Par und stellte seinen Masters-Startrekord von 2010 ein.

Heftiger Regen hatte das Geschehen auf dem Kurs an der Magnolia Lane früh unterbrochen. Erst nach rund dreistündiger Pause konnten die Golfer das Spiel wieder aufnehmen.

Das Masters war wegen der Corona-Pandemie von April in den November verschoben worden, es wird in diesem Jahr ohne Zuschauer ausgetragen. Rekordsieger Jack Nicklaus und der dreimalige Gewinner Gary Player hatten das Turnier in der Morgendämmerung mit einem zeremoniellen Abschlag eröffnet.