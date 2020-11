MagentaSport Cup: Dominik Kahun gewinnt mit München gegen Adler Mannheim

Im April 2018 hatte der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang sein letztes Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestritten, ehe er in die NHL wechselte.

Kahun bereitet Gogulla-Tor vor

Am MagentaSport Cup nehmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Es ist ein Testlauf für den Liga-Alltag in Coronazeiten. Am 19. November entscheiden die Klubs, ob und mit wie vielen Teams sie am 18. Dezember in die bereits zweimal verschobene Saison starten werden.