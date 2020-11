Max Eberl äußert sich zu Transfergerüchten um Florian Neuhaus

Die Gerüchte hat Neuhaus, geboren im oberbayerischen Landsberg am Lech, mit seinen Aussagen über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern allerdings selbst auch ein wenig befeuert : "Ich will mich da nicht festlegen", sagte der Mittelfeldspieler.

Eberl lobt Neuhaus' Entwicklung

Eberl: "Es ging zuletzt ja eigentlich nur bergauf für ihn. In Düsseldorf und den zweieinhalb Jahren bei uns hat er fast nur durchgespielt und stetig Schritte nach vorne gemacht. Florian hat eine herausragende Rückrunde bei uns gespielt und bringt auch aktuell wieder sehr gute Leistungen. Die Spiele in der Champions League helfen ihm natürlich bei seiner Entwicklung. An ihm sieht man, wie schnell sich gute Fußballer adaptieren und ein neues Niveau annehmen."

Eberl sieht Interesse von Top-Clubs gelassen

Eberl: "Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren mit und immer werden Spieler von uns mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht – so wie unser Trainer im Übrigen auch. Das ist schon manchmal mühsam. Ich frage mich manchmal: Was wollen wir? Wir alle wünschen uns auf der einen Seite einen Wettbewerb, in dem auch mal andere Vereine Meister werden können. Aber auf der anderen Seite werden diese Spieler dann wieder zu diesem Verein geschrieben. Warum nicht einfach mal sagen: 'Hey, geil! In Gladbach entwickelt sich was.' Wieso soll ein Florian Neuhaus nicht bei uns bleiben?! Der Reflex ist mittlerweile ja immer: 'Gutes Spiel, gute Entwicklung, wo geht er hin?' Das geht mir immer viel zu schnell."