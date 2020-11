EM-Quali: DBB-Frauen holen wichtigen Sieg in Lettland

Die deutschen Basketballerinnen haben in der Qualifikation zur EM 2021 einen wichtigen Sieg gefeiert. Bei der Premiere des neuen Bundestrainers Walt Hopkins erkämpfte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Lettland ein 73:67 (26:32) und hat damit weiter Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde in Spanien und Frankreich (17. bis 27. Juni 2021).