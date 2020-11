Formel 1: Brisante Klage gegen künftiges Team von Sebastian Vettel

In der nächsten Woche beginnt laut der altehrwürdigen Times am Londoner High Court ein Prozess, den Dmitry Mazepin, der Vater von Formel-2-Pilot Nikita Mazepin, wegen eines angeblich illegalen Verkaufs von Force India an den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll angestrebt hat. Der 52 Jahre alte Oligarch aus Russland, der mit seinem Chemiekonzern "Uralkali" Milliarden verdient hat, klagt auf Schadensersatz.