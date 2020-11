NFL, Super Bowl 2021: "The Weeknd" ist Star der Halbzeitshow

"The Weeknd" tritt 2021 in der Halbzeit-Show des Super Bowl auf © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Der kanadische R&B-Superstar "The Weeknd" wird Headliner der Halbzeitshow beim 55. Super Bowl der NFL. Wie die Liga am Donnerstag bekannt gab, wird der in Toronto geborene Künstler am 7. Februar im Raymond James Stadium von Tampa auftreten und damit vor Hunderten Millionen Fans am Fernseher spielen. Im Februar dieses Jahres hatten in Miami Jennifer Lopez und Shakira performt.

Beim Super Bowl LIV in Miami stehen die Popstars Jennifer Lopez und Shakira als Headliner in der Halbzeit auf der berühmt-berüchtigten Super-Bowl-Bühne © twitter.com/NFL

Die Erwartungen an die beiden sind enorm, denn die Sängerinnen sind bekannt für besondere Auftritte und geballte Frauen-Power © Getty Images

Nach den vielen eher durchschnittlichen Auftritten aus den letzten Jahren darf das Millionenpublikum endlich wieder auf eine spannende und atemberaubende Halbzeitshow hoffen © Getty Images

Dass die beiden besser singen als Football spielen können, ist in jedem Fall schon vor dem Super Bowl klar © Getty Images

Anzeige

Ob die Top-Besetzung von 2020 es schafft, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? SPORT1 zeigt die Highlights aus den vergangenen Jahren © SPORT1-Grafik: Getty Images

Maroon 5 glänzt beim Super Bowl 2019 jedenfalls nicht mit dem spektakulärsten Auftritt aller Zeiten. Die Popband steht zusammen mit den Rappern Travis Scott und Big Boi auf der Bühne © Getty Images

Statt eines imposanten Auftritts gibt es nur den nackten Oberkörper des Frontsängers Adam Levine zu sehen. Wie das Match ist somit auch die Halbzeitshow kein Mega-Highlight © Getty Images

2018 performt Justin Timberlake in der Halbzeitpause, bereits zum dritten Mal ist er beim Super Bowl zu Gast. Doch es ist sein erster Auftritt als Main-Act © Getty Images

Anzeige

Timberlake badet in der Menge und gibt in Prince' Heimatstadt Minneapolis eine Hommage an den verstorbenen Künstler zum Besten. Als größtes Highlight wird diese Show aber nicht in die Geschichte eingehen © Getty Images

Etwas mehr Mühe gibt sich da schon Lady Gaga im Jahr 2017. Sie fliegt durch das Stadiondach auf die Bühne und sorgt mit viel Glitzer, LED und fetzigen Choreografien für Aufsehen © Getty Images

Zur Jubiläumsausgabe 2016, dem Super Bowl 50, werden Coldplay als Headliner eingeladen, die einen bunten Mix ihrer großen Hymnen wie "Viva La Vida" präsentieren. Auf der mit bunten LED besetzten Bühne stehlen dann jedoch Beyonce und Bruno Mars den Briten um Sänger Chris Martin beinahe die Show © Getty Images

Katy Perry zaubert 2015 eine Show der Superlative auf die Bühne, die eine Mischung aus Zirkus und Comicwelt ist. Zunächst reitet die Sängerin auf einem überdimensionalen Löwen in die Arena... © Getty Images

Anzeige

...um später zusammen mit Haien zu tanzen. Als Krönung wird Perry von Lenny Kravitz und Missy Elliott unterstützt © Getty Images

In East Rutherford bei Super Bowl 48 steht Bruno Mars als Headliner auf der Bühne. Während er eine solide, aber unspektakuläre Show abliefert, gibt es viel Kritik am Gast-Act, den Red Hot Chili Peppers. Vor allem beim Gitarrensolo wirft man der Band vor, dass es nicht live gespielt wird sondern vom Band kommt © Getty Images

2013 verzaubert Beyonce das weltweite Publikum. Schon die Bühne ist ein Kunstwerk. Das Spektakel elektrisiert die Massen © Getty Images

Auf ihrer Pressekonferenz gibt sie zuvor eine Kostprobe und singt live die amerikanische Nationalhymne. Beim Endspiel im Super Dome von New Orleans setzt der Superstar noch einen drauf © Getty Images

Anzeige

Denn es gibt auch noch eine Wiedervereinigung von Destiny's Child. Beyonce reiht sich in die hochkarätigsten Show-Acts der vergangenen Jahre ein © Getty Images

2012 sorgt "Queen of Pop" Madonna für eine monumentale Show in Indianapolis © Getty Images

2011 wird die Ehre den Black Eyed Peas zu teil. Und die Band aus Los Angeles zeigt eine spektakuläre Darbietung © Getty Images

Unter anderem tritt auch der ehemalige Gitarrist von Guns 'N Roses, Slash, auf © Getty Images

Anzeige

Es ist eine beeindruckende Show, die die Black Eyed Peas bieten. Viele Spezial- und Lichteffekte... © Getty Images

... liefern eine Bühnenshow vom Allerfeinsten © Getty Images

Fergie und Co. treten die Nachfolge etlicher Superstars an © Getty Images

2010: Bei der letzten Auflage in Miami begeistert The Who die Massen. Die Engländer geben "Pinball Wizard", "Baba O'Riley", "Who Are You", "See Me, Feel Me" und "Won't Get Fooled Again" zum Besten © Getty Images

Anzeige

Im Jahr zuvor darf es kein Geringerer als der "Boss" sein: Bruce Springsteen hielt das Publikum bei Laune © Getty Images

Etwas gemächlicher geht es 2008 in Glendale, Arizona zu: Tom Petty and the Heartbreakers begeistern die Massen mit "Free Fallin'" und "I Won't Back Down" © Getty Images

Nicht nur mit einem kuriosen Bühnenbild und eigenartiger Kopfbedeckung sorgt "die singende Putzfrau" Prince 2007 für Aufsehen. Die Lichtshow bei "Purple Rain" ist unvergessen © Getty Images

Die Gitarre ist sofort kult © Getty Images

Anzeige

Beim Super Bowl XL rocken Mick Jagger (l.) und die Rolling Stones das Ford Stadium zu Detroit. Volle "Satisfaction" gibt es für Jerome Bettis und die Pittsburgh Steelers © Getty Images

2005: Paul McCartney erinnert mit den Songs "Drive My Car", "Get Back" und "Hey Jude" an seine Beatles-Zeiten. Zudem gibt er den Soundtrack zum James-Bond-Klassiker "Live and Let Die" zum Besten © Getty Images

Vergessen hat es wohl keiner - der Skandal: "Nipplegate"! Houston, 1. Februar 2004: Während der Halbzeitshow entblößt Justin Timberlake die Brust von Janet Jackson © Getty Images

Zu Beginn noch in langem Umhang, nähern sich Jackson und Timberlake an © Getty Images

Anzeige

Timberlake geht in den Brustangriff über. Kurzer Griff und... © Getty Images

...hups. Schon springt eine Brust hervor © Getty Images

Jackson, völlig unvorbereitet ob dieser Dreistigkeit, präsentiert ihr Brustwarzenpiercing © Getty Images

Aber wieder weg von dem Skandal und hin zu den musikalischen Super-Bowl-Highlights © Getty Images

Anzeige

Die Schöne und der Gitarren-Gott: 2003 heizen Beyonce und Santana vor dem Spiel ein. Beyonce singt dann noch die Hymne © Getty Images

Vor allem den männlichen Fans wird 2003 einiges geboten. Nach Beyonce gab's auch noch Gwen Stefani... © Getty Images

...und Shania Twain zu bewundern © Getty Images

Sting legt anschließend noch mit Gwen Stefani eine heiße Sohle auf die Bühne © Getty Images

Anzeige

2002 steht ganz im Zeichen von 9/11. Bono und U2 erinnern während der Halbzeitpause an die Opfer © Getty Images

Das größte Staraufgebot bekommen die Zuschauer 2001 zu sehen: Aerosmith... © Getty Images

...Britney Spears... © Getty Images

...N'Sync... © Getty Images

Anzeige

...und Mary J. Blige heizen dem Publikum mächtig ein © Getty Images

Davor geben bereits die Backstreet Boys die Nationalhymne zum Besten... © Getty Images

...und Ray Charles sorgt in der Pre-Game-Show für das erste Highlight © Getty Images

2000 begeistern Christina Aguilera und Enrique Iglesias den Georgia Dome in Atlanta © Getty Images

Anzeige

Einen schönen Menschen entstellt nichts: Gene Simmons und KISS rocken im Jahr 1999 Miami bei der Pre-Game-Show © Getty Images

Der unvergessene James Brown (r.) ist 1997 am Start - in ungewöhnlicher Kombination mit Blues-Brothers-2000-Darsteller James Belushi © Getty Images

Über alle Mode-Diktate völlig erhaben zeigen sich 1996 die Doobie Brothers in Tempe/Arizona. Man beachte den Kaktus © Getty Images

Der "King of Pop" macht 1993 seine Aufwartung im Rose-Bowl-Stadium zu Pasadena. 98.000 Zuschauer sehen Michael Jacksons spektakulären Auftritt © Getty Images

Anzeige